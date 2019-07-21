亞洲大學現代美術館展出的畫作「南瓜」，是草間彌生喜愛的題材作品。（林欣儀攝）

亞洲大學現代美術館展出的「南瓜」，是草間彌生喜愛的題材作品。（林欣儀翻攝）

亞洲大學現代美術館展出的草間彌生「自畫像」，以無限原點堆砌而成的自畫像，吸引很多愛好人士鑑賞。（林欣儀攝）

有「前衛女王」稱號的日本經典藝術家草間彌生擅長圓點創作；國際知名的台灣藝術家陳金龍則喜愛以「色線」演繹生命語彙。亞洲大學現代美術館即日起舉辦《點．線密碼：草間彌生／陳金龍》作品展，展出草間彌生、陳金龍創作共158件，透過他們的「點與線」探索生命密碼。

亞大現代美術館長李梅齡指出，90歲的草間彌生（Yayoi Kusama）至今仍持續創作，她雖從小罹患神經性視聽障礙，卻將看到的幻覺景象化為靈感、創作出經典的圓點與無限的網，並藉由創作方式沉澱內心恐懼，造就出以「圓點」為代表符號、自成一派的前衛畫風。

陳金龍是台灣少數多次入選法國沙龍展的藝術家，擅長使用線條的筆觸展現人生歷練。李梅齡說，此次展覽共分為6大展區，其中，《形／無形》展區的作品以龍、鳳、龍華樹、彌勒聖境等意象為題材，將色彩、線條融合東方書法筆勢的躍動，展現陳金龍用生命熱情揮灑藝術。

《圓點共生》展區則展示草間彌生「無限的網」系列畫作，其採用單一色系為基調，透過無窮盡的低限網狀畫面在視覺上蔓延出畫布，激盪出視覺衝擊，也成為她對無限宇宙的闡述。李梅齡表示，草間彌生「無盡的網＃4」日前在蘇富比2019春季拍場以2億4800萬成交，創下她作品拍賣最高紀錄。

亞大現代美術館指出，《點．線密碼》即日起展出至10月20日，分別規畫《相／非相》、《圓點共生》展區展出草間彌生創作，另《形／無形》、《色線共振》、《宇宙象限》、《劇變恆定》展出陳金龍作品，內容包括繪畫、雕塑、版畫及裝置藝術等多元作品，是近距離探索後草間彌生作品的好機會。

(中時 )