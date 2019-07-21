女團AKB48 Team TP於20日舉辦生日會，為7、8月五位壽星團員劉語晴、劉曉晴、賈宜蓁、蔡伊柔、羅瑞婷慶生！蔡伊柔表示，這次跟粉絲約定現場要綁頭髮，由於粉絲都為男性居多，「看到粉絲為了跟我約定一起綁頭髮真的覺得他們很可愛！這算是我跟粉絲的小約定，很開心他們都有達成，讓這件事成為我們的共同回憶」。

AKB48 Team TP昨舉辦生日會。（好言娛樂提供）

劉曉晴分享從小因為是暑假生日，經常被同學們忘記，幾乎沒收過禮物，記得有次生日當天回到家，看見桌上有一塊蛋糕以為是送給自己的禮物，不想辜負家人的心意、二話不說立馬開吃，「結果媽媽回來告訴我那是過期的蛋糕，因為要丟垃圾的時候忘記丟才放那邊，自己驚覺生日當天做了資源回收桶，覺得超級糗，還好自己腸胃很厲害吃到過期的食物，沒有吃壞肚子」。

AKB48 Team TP昨舉辦生日會。（好言娛樂提供）

劉語晴許願希望明年自己的人氣能夠舉辦一場屬於自己的生日公演，覺得目前最瘋狂的事情就是加入了AKB48 Team TP，「在高中對偶像憧憬的我一定沒想到，有一天會穿上AKB的制服在舞台上表演，因為這對我來說是美夢成真」。羅瑞婷則許願挑戰一個人的旅行，學好基礎日文、自己訂機票和飯店，去日本的48Group劇場觀摩前輩們演出，讓自己更加進步。

(中時 )