八德區公所21日舉辦模範父親表揚活動，由市長鄭文燦親表揚49位模範父親。(蔡依珍攝)

八德區公所21日舉辦模範父親表揚活動，由市長鄭文燦親表揚49位模範父親。(蔡依珍攝)

再2個禮拜就是父親節，八德區公所21日舉辦模範父親表揚活動，由市長鄭文燦親頒感謝狀給49位模範父親，他以模範爸爸照顧家庭為例，笑言自己照顧整個桃園，話鋒一轉語帶諷刺稱「每個市長都流行要選總統」，他則專心市政、照顧市民，強調不會跟風：「我沒有要選！」

為感謝父親們對於家庭的無私奉獻，八德區原住民族協進會及各里在父親節前夕，遴選出49位模範父親，21日舉辦「爸氣英雄 父愛如山」活動。市長鄭文燦說，脫穎而出的模範爸爸們大多出生務農家庭，從小兼顧農務和照顧兄弟姊妹，成家立業後又撐起整個家，不僅家庭照顧得好，有些更致力於奉獻社會，擔任志工、投入公益事業等，獲到地方鄉親的肯定。

鄭文燦表示，爸爸們做為一家之主，努力拚事業、照顧家庭，經常是甘苦自己吞，將快樂及最好的留給子女，致詞到一半、去年底與他競選市長的國民黨立委陳學聖也到現場，鄭除表達歡迎，話鋒一轉說父親們照顧家庭、奉獻社區，自己則負責照顧整個桃園，而照顧方法很多，最重要要專注、一步一腳印。

鄭文燦揶揄道，每個市長都流行要選總統，自己不跟風，宣示：「我沒有要選」，允諾會專心當市長、一步一腳印，讓桃園變得更好，他也預祝大家父親節快樂，也呼籲爸爸們要記得對自己好一點。

(中時 )