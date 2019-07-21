國民黨黨內總統初選落幕，最終韓國瑜以懸殊差距擊敗郭台銘出線，國民黨主席吳敦義有意將落敗候選人納入不分區立委，但最近傳出黨內目前瘋搶不分區立委提名。對此，前立法院長王金平強調這是「主席的權利」，但主席若能參考韓國瑜的意見的話，也有利於選務的推動。

國民黨中常會修改黨章，刪除總統兼任主席的規定，因此黨主席吳敦義也將握有區域和不分區立委的提名權，雖然高雄市長韓國瑜身為國民黨提名的總統人選，理應由韓國瑜決定不分區立委名單，但據了解，韓國瑜現在定調一切「尊吳」，因此立委提名大部分仍由吳敦義決定。

王金平說，不分區提名當然是黨主席吳敦義決定，「這是主席的權力」，但如果他能夠參考總統提名人韓國瑜的意見的話，那也是好事，總是更為周延嘛，那有利於選務的推動嘛。至於是否有推薦人選？王金平連忙否認，「沒有資格，我不敢有任何人選的想法」。

(中時 )