苗栗縣政府為增進新住民社會參與，除設立苗南區及苗北區兩處新住民家庭服務中心外，另於大湖、竹南及公館各有新住民據點，21日苗栗縣三義鄉新住民社區服務據點揭牌啟用，策畫多場培力課程，就近服務三義地區新住民。

苗栗縣長徐耀昌21日與向揚推展關懷協會理事長楊秀織、三義鄉長呂明忠等人為三義鄉新住民社區服務據揭牌。據統計，截至2019年6月底苗栗縣結婚登記新住民人數約1萬5000人，其中三義鄉約有560人。三義鄉新住民社區服務據點由苗栗縣向揚推展關懷協會承接，就近提供新住民相互扶持聚會場所。

楊秀織表示，向揚推展關懷協會已在三義鄉成立9處社區關懷據點，除照護在地長者外，如今更將為三義新住民提供各項培力課程服務。楊秀織指出，除語言培訓，也規畫台灣料理烹飪、才藝表演、電腦資訊等課程，以提升適應力，更使新住民與其家庭成員，以及社區民眾能認識及接納多元文化。

徐耀昌表示，新住民來台後因國情、風俗、文化等差異常有適應問題，盼據點能成為新住民第2個家，透過多元文化交流活動，找尋熟悉的語言、飲食、信仰等，並藉學習與交流激盪出更多更美的火花。

(中時 )