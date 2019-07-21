當今年中國大陸CBA選秀名單公布之後，中華白中鋒孫思堯的名字突然名列其中，原來是跟他同名同姓，且同在美國唸書打球的「中國版」孫思堯要選，卻造成「台灣版」孫思堯不少困擾，因為超多人打電話來問他，是否要去CBA了？

有趣的是，這兩個孫思堯竟然彼此真的認識，「台版」孫思堯表示，「當年高中時期我去加州拉斯維加斯幫忙打比賽，結果在一家自助餐廳碰上他，當時兩人也沒相認，他卻跑到我的IG上面留言，說他剛才有看到我，希望能跟我認識一下。」

雖然同名同姓，不過「台灣版」孫思堯比「中國版」孫思堯小1歲，「台灣版」孫思堯203公分、100公斤，「中國版」孫思堯則是208公分、110公斤，明顯身材大了一號，21日問孫思堯兩人都在聊些什麼？他說：「就是閒聊而已。」

「我知道他好像一直都在轉學，也會去找他的比賽影片來看，因為他有上大陸節目『這就是灌籃』，我看他好像都在投外線，然後不斷跨下運球，」孫思堯說，「其實我也有段時間沒跟他聯絡，直到他去參加CBA選秀才知道近況。」

說起自己去年與今年瓊斯盃表現，孫思堯說：「我認為今年比去年好，因為今年我比較清楚自己角色與定位，反正就是努力做好防守與鞏固籃板，進攻也沒想太多，但我在高位進攻腳步、擋拆後中距離與處理球等方面有待加強。」

打完瓊斯盃之後，孫思堯即將重返紐約理工學院繼續就讀大三，「儘管去年沒怎麼發揮機會，但我相信今年必定可以打到球，別問我這種自信哪來的，我只能說因為我的學長是胡瓏貿！我會努力跟他學習的。」

(中時電子報)