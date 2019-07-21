唐美雲以《夜未央》獲得傳藝金曲獎「最佳演員獎」提名，她非常感謝評審的肯定，她因演出邀約，缺席20日在台舉辦的入圍禮讚，但承諾頒獎典禮當天會共襄盛舉。她透露，唐美雲歌仔戲團海外巡演來到第4站，受吉隆坡慈濟基金會雪隆分會邀請演出，她在講座及公演上，不只遇到粉絲拿32年前合影的相片要簽名，甚至告白，「等32年終於見上面。」讓她又驚又喜，連比利時駐馬來西亞大使也撥冗出席，一睹台灣國寶的風采。

這一次海外公演剛好遇上唐美雲生日，她害羞表示，「我在海外公演還得到好多生日祝福，甚至一連慶祝好幾次，吃很多蛋糕。」她感恩強調，「我的力量很渺小，每次看到劇團每一位盡心盡力，為歌仔戲付出，每一位各司其職，而且可以得到海外的朋友，像家人一樣的照顧，真的很感謝。」她說到激動處忍不住落淚，她坦言，「從第一站到最後一站，壓力沒少過，因為把劇團帶到海外的責任非常重大。演出上，我除了當最嚴厲的老師，休息時刻還是大家的舍監，好在劇團的人都非常負責，經常主動回報讓我安心。」

唐美雲提及，「這一切都要感恩證嚴上人給的祝福與叮嚀，讓團隊整趟行程都是抱持著感恩的心，以戲弘法。」至於接下來要到哪演出，她開心地說：「每一次的公演推動，背後都有很多人的努力，這次可以成行新加坡、馬來西亞檳城、馬六甲以及吉隆坡的演出，現在想起來也非常不可思議，希望未來能把台灣歌仔戲傳承到海外。」公演結束後，她首次化緣，與當地常超法師一起為吉隆坡慈濟國際學校募款，在場觀眾皆為此感動，演出結束排隊隨喜捐款。

(中時 )