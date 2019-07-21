新北市中和區公所與新北市灘音吟社於今（21日）上午於中和市民活動中心共同辦理第二屆「全國漢語古典詩詞吟唱比賽」。（葉書宏翻攝）

為推動藝文傳承，體驗分享詩詞吟唱之美，新北市中和區公所與新北市灘音吟社於今（21日）上午於中和市民活動中心共同辦理第二屆「全國漢語古典詩詞吟唱比賽」，以吟唱的方式詮釋古典詩詞，參賽者分別來自全國各地、年齡從10歲到78歲近百位大、小朋友共襄盛舉。

活動現場除了中和區長賴俊達及執行長洪世謀外，並有前行政院長游錫堃、立法委員江永昌、新北市議員金瑞龍及游輝宂等多位民意代表共襄盛舉，游錫堃當場吟唱蘇軾的「水調歌頭」獲得現場熱烈掌聲。

賴俊達表示，國學、詩詞熱近年因為流行音樂推動再度成為新興的社會浪潮，本活動去年首次舉辦即獲得廣大迴響，今年再度熱鬧辦理。除了有吟詩舞太極表演外，更透過吟唱生活中為人所熟悉的古典詩詞，讓喜愛漢文化詩詞的民眾。

藉由吟唱交流體驗到文學與音樂、經典與時尚相結合的藝術，讓不同階段的人們對詩詞吟唱產生共鳴，拉近古詩詞、傳統音樂與當前普通受眾的距離，不僅展現中和區藝術文化新風格，更具有文化傳承意義。

新北市灘音吟社執行長洪世謀進一步表示，以台、客語吟誦唐詩不僅能保留唐宋中古音的元素，更是臺灣獨特之漢文化，讓大家能體會漢語詩詞文化之美，並達到賴區長持續推展藝文化中和目的。

(中時 )