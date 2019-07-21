台南一見雙雕藝術季、七股海鮮節正熱鬧展開，憑指定旅宿發票還可抽機票、生猛螃蟹粥。（劉秀芬翻攝）

為了吸引各地遊客到台南旅遊，市府觀光旅遊局配合七股海鮮節，再釋出利多，即日起至25日「台南海洋主題周」期間推出超優惠旅宿專案，還可抽大阪機票、生猛螃蟹粥等主題周限定特色好禮，臉書留言分享也可抽虱目魚香絲。

台南七股海鮮節正熱鬧展開，深受大小朋友喜愛的挖文蛤體驗，27日及28日下午在七股六孔碼頭還各有一場，可現場排隊參加，把挖赤嘴文蛤免費挖回家。此外，一見雙雕藝術季在七股鹽山、台灣鹽博館、馬沙溝3D彩繪村都有精彩沙雕鹽雕作品展出，今年更有動態影音光雕秀，享受多重視覺饗宴。

觀光旅遊局表示，配合主題周活動，除了40家旅宿享優惠外，憑活動期間指定旅宿發票或收據登錄網站，可抽10組台南大阪及台南香港來回機票，並加碼送出生猛螃蟹粥、七股潟湖娛樂漁筏遊程＋烤蚵，及虱目魚魚酥禮盒，讓遊客有吃有玩又有驚喜。

此外，即日起至25日下午5點前在台南旅遊臉書粉絲團活動貼文下方按讚，並留言分享並TAG好友，即有機會抽中台南在地特產虱目魚香絲1份，限量50個名額。後續每月的主題周都有月月抽機票外，每月加碼抽獎品均有不同，民眾可密切關注意台南旅遊網站活動資訊。

(中時 )