吉安鄉長黃淑貞（最後排中央著藍色背心）至慶豐閱覽室推廣多元學習，與親子同樂。（王昱凱攝）

趁著暑假陪孩子一起長大。吉安鄉圖書館自21日開啟多元閱讀計畫，規劃每月一次的多元閱讀體驗教室。圖書館長楊惠美表示，課程設計一連串關於飲食、健康相關親子活動，希望透過親子共學，在暑假打開孩子視野。吉安鄉長黃淑貞也到場陪孩子一起同樂，黃淑貞強調閱讀重要性，希望推展「0-99歲共學」。

吉安鄉圖書館於21日在慶豐閱覽室拉開多元閱讀計畫序幕。楊惠美館長表示，課程至12月止共有6個場次，每月一次、每次2小時，時間將於每月開課前3週公佈於臉書粉絲頁及官網中。學程多以健康、美食結合繪本與DIY，增進孩子興趣同時，也帶入健康飲食及生活的習慣，希望在暑假中，替孩子植入健康的生活概念。

本日「西瓜日」，課程中以當季新鮮蔬果做為主題，結合繪本故事引起孩子興趣。活動包含手作草裙、舞蹈教室、數學小問答及小點心DIY等。

教師吳貞穎說道，因為本身為副食品作家，希望孩子們認識健康飲食觀念，

呼應西瓜日主題，選擇相關繪本，最後小點心西瓜乳酪塔，挑選新鮮食材，讓小朋友動手做做看，在學習中不失趣味性。

黃淑貞鄉長也到場與孩子們同樂。她表示，這10年看過大大小小親子活動，父親參與率日增，再也不是「母、姊」當道的年代，顯示出父親對於孩子成長參與的日益重視。未來將持續推動「0-99歲共學」計畫，透過小朋友陪伴，帶領老人家們愛上閱讀、走出家中，將親子學習帶向社會學習。

(中時 )