南投縣一家廢棄物清運業者便宜行事，將塑膠混合物廢料隨意棄置，一再被中彰投檢警查獲，起初業者狡辯是可回收再利用的腳料，強調會自行清運換取緩起訴，彰化檢方接獲檢舉後追查，決定不再寬貸，19日晚間依違反《廢棄物清理法》將26歲曾姓業者聲請羈押禁見獲准。
跑步帶的奇幻冒險？這批塑膠混合物來自一家健身器材廠商，生產跑步機產生的跑步帶邊料，重量高達220公噸，去年10月接獲檢舉，指彰化鹿港鎮和花壇鄉都被人隨意傾倒棄置這批廢棄物。
檢方指派檢察官姚玎霖、施教文，指揮彰化縣環保局、保七總隊三大隊第二中隊員警，歷時半年調查偵辦；從清運業者車輛軌跡比對，發現這批塑膠跑步帶邊料已非第一次被亂倒，棄置軌跡簡直有如在中彰投趴趴走、走透透。
檢方指出，前年3月曾男先將這批廢料僱車運至草屯偏僻鄉間丟棄，隨即遭人檢舉，曾男辯稱這批下腳料將回收再加工利用，只是暫時堆置，會盡速自行移置清理，獲得南投檢方以限期清理作為條件不起訴。
不料，曾男去年6月再請人將這批220公噸的廢料運到烏日河川地傾倒，果然立刻又被人發現、檢舉，他再度搬出同一套說法取信台中檢方，表示會自行限期清除換取不起訴，隨即在去年7月連夜將廢料分成兩車、兩批，分頭傾倒在鹿港和花壇鄉間後離去，彰化檢警以卡車追人，迅速查到曾男第三度涉案。
彰化檢方上月19日展開搜索，傳喚曾男，因曾男供詞前後不一，懷疑背後仍有共犯，以涉嫌違反廢棄物清理法嫌、並有串證之虞，聲請羈押禁見曾男，不料法官開羈押庭時採信曾男辯詞，駁回聲請，讓彰檢決定加強蒐證後提出抗告，本月19日再開羈押庭，檢察官蒞庭時指稱曾男採一貫伎倆、辯詞謊稱下腳料要再利用，卻只是不斷故技重施隨處亂倒，成功讓法官裁准，將曾男收押禁見，隨即解送彰化看守所。
(中時 )
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