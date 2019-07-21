26歲曾姓男子隨意將健身器材工廠生產剩下的塑膠混合料隨意棄置傾倒，兩年多來偷倒軌跡遍及中彰投，沒多久就被民眾發現並檢舉。（謝瓊雲攝）

南投縣一家廢棄物清運業者便宜行事，將塑膠混合物廢料隨意棄置，一再被中彰投檢警查獲，起初業者狡辯是可回收再利用的腳料，強調會自行清運換取緩起訴，彰化檢方接獲檢舉後追查，決定不再寬貸，19日晚間依違反《廢棄物清理法》將26歲曾姓業者聲請羈押禁見獲准。

跑步帶的奇幻冒險？這批塑膠混合物來自一家健身器材廠商，生產跑步機產生的跑步帶邊料，重量高達220公噸，去年10月接獲檢舉，指彰化鹿港鎮和花壇鄉都被人隨意傾倒棄置這批廢棄物。

檢方指派檢察官姚玎霖、施教文，指揮彰化縣環保局、保七總隊三大隊第二中隊員警，歷時半年調查偵辦；從清運業者車輛軌跡比對，發現這批塑膠跑步帶邊料已非第一次被亂倒，棄置軌跡簡直有如在中彰投趴趴走、走透透。

檢方指出，前年3月曾男先將這批廢料僱車運至草屯偏僻鄉間丟棄，隨即遭人檢舉，曾男辯稱這批下腳料將回收再加工利用，只是暫時堆置，會盡速自行移置清理，獲得南投檢方以限期清理作為條件不起訴。

不料，曾男去年6月再請人將這批220公噸的廢料運到烏日河川地傾倒，果然立刻又被人發現、檢舉，他再度搬出同一套說法取信台中檢方，表示會自行限期清除換取不起訴，隨即在去年7月連夜將廢料分成兩車、兩批，分頭傾倒在鹿港和花壇鄉間後離去，彰化檢警以卡車追人，迅速查到曾男第三度涉案。

彰化檢方上月19日展開搜索，傳喚曾男，因曾男供詞前後不一，懷疑背後仍有共犯，以涉嫌違反廢棄物清理法嫌、並有串證之虞，聲請羈押禁見曾男，不料法官開羈押庭時採信曾男辯詞，駁回聲請，讓彰檢決定加強蒐證後提出抗告，本月19日再開羈押庭，檢察官蒞庭時指稱曾男採一貫伎倆、辯詞謊稱下腳料要再利用，卻只是不斷故技重施隨處亂倒，成功讓法官裁准，將曾男收押禁見，隨即解送彰化看守所。

(中時 )