雲林縣麥寮鄉漁民丁清財等發起成立「雲林縣麥寮養殖權益促進會」，21日開首次籌備會。（許素惠攝）

雲林縣台化芳香烴三廠4月氣爆，麥寮鄉受災漁民認為地方溝通平台不足，亦未發揮作用，對於賠償結果不甚滿意，養殖戶丁清財等人發起成立「雲林縣麥寮養殖權益促進會」，21日召開首次籌備會，確立監督環保、研究養殖技術、爭取會員權益等3大目標。

第1次籌備大會在麥寮鄉海豐村安聖宮舉行，50多位養殖漁民共同發起並與會，推舉出丁清財、廖金城、林明彥、雲林縣議員許志豪等7人為籌備委員，由許擔任籌委會主任委員。

多位發起漁民怨抱，麥寮鄉公所和台塑企業的溝通平台，未在4月台化氣爆事件賠償談判上發揮積極作用，相關資訊的搜集彙整及傳達也不夠周延，導致有數十受災養殖戶及房屋受損戶未獲得賠償，深究原因就是缺乏專業的組織，這也是要成立該促進會的主因。

經過討論後，50多位發起人共識，將以研究切磋和交流養殖技術、環境保護及監督、爭取會員權益為3大成立宗旨。

許志豪表示，該會經雲林縣審核通過正式立案後，首要處理的就是為在4月台化氣爆中受害，卻未領到賠償金的會員據理力爭，屆時是真正的受害者和加害人直球對決，希望加害者能誠意面對。

(中時 )