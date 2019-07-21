苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步遶境，被文化部列為「重要民俗無形文化資產」，為全國宗教盛事，今年苗栗縣文化觀光局獲經費126餘萬元補助，將執行「苗栗縣白沙屯拱天宮宗教文物普查暨調查研究計畫」，普查與調查研究文物。

拱天宮媽祖徒步進香的日程、路線完全依照媽祖指引，為通霄鎮重要的文化特色及象徵，為全世界獨一無二，2008年登錄為苗栗縣無形文化資產，文化部文化資產局指定為「重要民俗無形文化資產」，更在2013年被選為內政部「台灣宗教百景」之一。

縣府日前獲文化部文化資產局核定「苗栗縣白沙屯拱天宮宗教文物普查暨調查研究計畫」126萬8000元經費，將進行「白沙屯拱天宮典藏文物的清查」、「建立基礎數位資料」、「整理具有一般古物潛力之文物，進而提報、指定作業」及「進一步的文資價值分析，並研議後續的保存及推廣」。

文化觀光局長林彥甫表示，出巡進香活動中所使用的物品、器具等等皆具有深厚的歷史文化與文物基礎，文化資源甚為豐富，相關出巡文物更是值得深入研究，透過文物普查、登錄、研究與分級等，不但益於培養縣內古物研究人材、提升相關保管單位的整體水準，更能增強苗栗縣民對文化資產的保護意識。

(中時 )