第19屆「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」今天舉行頒獎典禮，南台科大團隊以「基於波束成型技術之人工智慧人聲分離系統」作品脫穎而出，抱走應用組鑽石大賞，可得40萬元獎金；設計組金獎則分由交通大學團隊及清華大學團隊獲獎，皆可得15萬元獎金。

今年旺宏金矽獎計有37所大專院校、272支隊伍報名，共計900多位師生熱情參與。今天的頒獎典禮，前中研院院長李遠哲、科技部長陳良基及教育部主任秘書朱楠賢等多位產官學研界人士皆應邀出席頒獎，給予獲獎同學最大的鼓勵。

李遠哲藉著今年四月人類史上首次拍攝到黑洞的案例來勉勵獲獎同學，黑洞拍攝研究團隊中有一位是年僅22歲的台灣學生，他鼓勵年齡相仿的獲獎同學們，應該勇於追求夢想、實現自我，以創新及創意的手段來改變世界，透過教育的方式讓地球更加美好。

奪下今年應用組鑽石大賞的南台科大學生邱緯翔，作品「基於波束成型技術之人工智慧人聲分離系統」，即因重聽的外公在使用傳統助聽器時產生困擾，因而設計具有多重人類「語言噪聲」降噪的功能，結合眼鏡的設計，透過視覺鎖定的方式讓感興趣對象的聲音更加清晰，抑制其他無用的聲源，解決傳統助聽器無法克服的技術瓶頸。

設計組金獎則由交大及清大團隊獲獎。交大湛勛幃、羅立、邱康綸、粘祐毓團隊的「悠遊5G智領未來：毫米波10 Gbps吞吐率之單載波無線基頻傳收機晶片」作品，為了因應下個世代5G傳輸資料率大幅提升的需求，設計出一款如室內小型基地台般能無線接收與發射數據的晶片，減少線材的使用。

清大學生陳立德的「95pJ／Label FPGA 低功耗光場廣域深度處理器」作品，開發出可應用於5鏡頭系統的深度處理器，運用於手機鏡頭上，未來只要以一支手機就能拍出3D影片。

(中時 )