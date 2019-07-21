鄧紫棋日前在大陸節目《中國新說唱》中，首度獻唱新歌〈差不多姑娘〉，藉此致敬饒舌歌手熱狗（MC HogDog）的〈差不多先生〉；她自剖曾深陷「差不多」迷思中，「那段時間真的非常不開心，催眠自己要很瘦才好看，但又總是覺得自己不夠瘦。」只要吃一點零食就會有罪惡感，「一直處在很不健康的心態」。

鄧紫棋日前在《中國新說唱》首唱新歌。（G Nation Ltd提供）

她苦笑表示：「到達谷底後反彈，我暴飲暴食、整個人變胖，來回循環了好幾次，讓我身心越來越不健康。」後來痛定思痛，逼自己正常飲食，「以前瘦很沒精神、容易反彈復胖，現在比較飽滿、開心的，不像以前常常壓力很緊繃」。

鄧紫棋日前在《中國新說唱》首唱新歌。（G Nation Ltd提供）

她2年前在《中國新說唱》看到熱狗演唱〈差不多先生〉，「當時就覺得太帥了，在我心目中是100分！所以這次想要做一個致敬狗哥的表演」；有趣的是，鄧紫棋當初寫完〈差不多姑娘〉，不知為何莫名的緊張，心中第一個念頭就是拿給熱狗過目，「是一個求鼓勵的概念」。

(中時 )