本週有四個生肖容易暴躁生氣，命理老師詹惟中就提醒，這四個生肖會容易因為甚麼事情而生氣，又該怎麼預防呢？

🐷豬：失去鬥志，凡事意興闌珊，恐被長官或長輩指責而發怒。

🐮牛：與另一半相處不順，爭執不斷。情緒的不穩定，影響感情的順暢。

🐰兔：職場壓力大，恐造成情緒大爆發。面對一切考驗，切記冷靜面對。

🐶狗：流言蜚語、遭到親朋好友背叛，導致的情緒崩潰，該如何正面思考去面對你的憤怒，是本周的重要課題之一。

2019年7月21日～7月27日脾氣暴躁生肖排行榜

(中時電子報)