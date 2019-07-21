吼氣氣氣氣氣！本週超暴躁4生肖出爐 17:532019/07/21 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 本週生肖運勢有四個生肖將會遇到讓你暴怒的事情，命理老師教你如何避免氣氣氣。（示意圖／愛奇藝台灣站提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 本週有四個生肖容易暴躁生氣，命理老師詹惟中就提醒，這四個生肖會容易因為甚麼事情而生氣，又該怎麼預防呢？ 🐷豬：失去鬥志，凡事意興闌珊，恐被長官或長輩指責而發怒。 🐮牛：與另一半相處不順，爭執不斷。情緒的不穩定，影響感情的順暢。 🐰兔：職場壓力大，恐造成情緒大爆發。面對一切考驗，切記冷靜面對。 🐶狗：流言蜚語、遭到親朋好友背叛，導致的情緒崩潰，該如何正面思考去面對你的憤怒，是本周的重要課題之一。 2019年7月21日～7月27日脾氣暴躁生肖排行榜 (中時電子報) #生肖 #凍未條 #生氣 #開運 #運勢 #詹惟中 #暴怒 也許您會感興趣 推薦閱讀 水星持續逆行！但專家提醒麻煩事可在這週耐心解決 14:232019/07/21 娛樂 星座理財(7月22日～7月26日)－巨蟹座（6月22日～7月22日） 掌握機會 階段獲利 04:092019/07/21 投資理財 星座理財(7月22日～7月26日)－雙魚座（2月20日～3月20日） 順勢納財 切勿追逐 04:092019/07/21 投資理財 星座理財(7月22日～7月26日)－摩羯座（12月22日～1月21日） 見風轉舵 轉化運勢 04:092019/07/21 投資理財 星座理財(7月22日～7月26日)－雙子座（5月22日～6月21日） 消費購物 三思而行 04:092019/07/21 投資理財 12生肖本周運勢 0721~0727 11:092019/07/21 生活 命理師揭密 生肖偏財運小撇步 04:102019/07/19 投資理財 想發大財？命理師1招幫各生肖補偏財運 17:462019/07/18 財經 娛樂熱門新聞 離婚打擊太大？宋慧喬下半年將停工休息 - 娛樂 緊身洋裝秀超兇S曲線 楊冪辣洩絕對領域超誘人 - 娛樂 王祖賢情斷齊秦19年後…沈嶸鬆口揭分手內幕！ - 娛樂 開微博僅5天就關版 梧桐妹「不要怪我爸爸」心酸發文 - 娛樂 王夢麟漂亮女兒出嫁 前妻、大哥大都出現了 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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