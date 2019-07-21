台視節目《綜藝3國智》20日再度舉辦粉絲見面會，主持群王少偉、納豆、花花、鯰魚哥、李易、哈孝遠、瑪麗、張立東、風田、Teddy與黃豪平全員到齊，到台南與高雄兩地實際與民眾面對面接觸，雖然天公不作美，但粉絲依舊在雨中熱情支持，納豆感動表示，「本來已經有做好跟椰子樹互動的準備了，沒想到下大雨還有這麼多人到場力挺。」

晚上台南粉絲大批湧入，將會場擠得水洩不通，還有小粉絲因為沒被選上台玩遊戲而失落大哭，王少偉不忍心特別加開名額讓粉絲上台圓夢，更有不少人兩場都參與，還有粉絲遠自澎湖等地，就為一睹偶像風采。感受到粉絲的熱情，王少偉笑稱，「乾脆以後都來南部錄影好了。」節目即將迎接三周年，主持群也在活動上宣布「前進馬來西亞錄製特別企劃」。

即將前進馬來西亞，眾人掩不住興奮，但經過先前韓國行，花花與瑪麗擔心製作單位會安排很多高空和與水相關的遊戲，黃豪平聽完則提醒，「游泳池在台灣也沒少過。」皮膚黝黑的鯰魚哥則被笑稱「根本是返鄉錄影」。

(中時 )