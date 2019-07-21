漫威電影總裁凱文費吉（Kevin Feige）在美國時間20日於聖地牙哥動漫展宣布新片消息，公布以華人英雄為主題的電影《上氣》卡司，眾所矚目的首位漫威華人英雄主角將由加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu）飾演，《瘋狂亞洲富豪》演員奧卡菲娜（Awkwafina）也將參演，金馬影帝梁朝偉則飾演反派「滿大人」，原應備受期待，如今卻疑陷入辱華風波。

梁朝偉演過無數華語片經典角色，去年離開王家衛創立的澤東經紀公司，今年大動作進軍好萊塢，成為漫威主演之一，老婆劉嘉玲目前協助管理他的演藝事業，昨也在微博放上電影卡司宣告現場照片，並寫下：「期待！」

未料梁朝偉瞬間招來眾多大陸網友的罵聲，因「滿大人」被認為是「黃禍」代表，恐有辱華形象，不少粉絲留言提醒梁朝偉夫婦三思。劉嘉玲向港媒表示，主要是因老公想嘗試不同的工作，但目前還沒拿到完整劇本，不變透露細節，暫未回應辱華爭議。該片預計明年開拍，後年農曆春節檔期上映。

(中時 )