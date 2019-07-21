為提升道路品質，台中市府投入1億7285萬元進行環中路二段路平、人行道及自行車道工程，已完成部分工程，24日起施作環中路二段西屯路至廣福路南側往北屯方向慢車道，預計8月底全數完工，特別的是人行道採「會呼吸的人行道」工法，將形成透水、保水的大型水撲滿，降低城市熱島效應。

環中路串聯逢甲商圈、水湳經貿園區及中央公園等台中市重要指標地點，建設局施作西屯區環中路二段（西屯路至中清路）路平專案，同時改善雙側人行道，改善完成後可提升人行道及道路使用品質。

建設局長陳大田指出，已完成部分快慢車道、人行道和自行車道工程，24日起接續進場施作環中路二段西屯路至廣福路南側往北屯方向慢車道等剩餘路段，該工程人行道採用「

會呼吸的人行道」工法施作，利用透水模組及高壓透水鋪面

，將人行道形成一個大型水撲滿。

施工前需先辦理管線協調會，配合各管線單位汰管或埋管作業完成後，再行刨鋪路面的瀝青混凝土，避免造成道路二次挖掘。

陳大田強調，工程目前由欣中瓦斯於慢車道進行瓦斯埋管作業，民眾經過時配合義交人員指揮進行改道，建設局也於施工路段周邊設置施工警告標誌，確保行車安全，降低道路施工對民眾交通的影響衝擊。

(中時 )