慈濟大學校長王本榮，20日下午現身彰化靜思堂公益講座，分享新書《上窮碧落下凡塵》，他指出台灣最大的問題是台灣人缺乏自律又沒有互信，社會、人與人之間產生很大的斷層，出書是盼能給予年輕人方向和更多鼓舞。
講座共吸引380名觀眾參與，到場聆聽王本榮分享其深度知識性與感性的人生觀。過去已撰寫出版著作《一生無量》，新作則以包括化學、物理、科學、哲學、佛學、政治、環境、醫療、教育、人文、媒體等面向，深入探討台灣過去歷史，並結合物理學、生物學、佛學和哲學等思維加以檢視。
王本榮表示，未進入慈濟服務前，原本是不太看佛經，主要認為不太科學，直到親身參加《無量義經》演繹，才發現佛教經典其實非常符合現代科學，也才起心動念決定開始研究、並著手寫作。
王本榮說，台灣人很善良，但在某個角度來講，其實台灣最大的問題，是比較缺乏自律但又沒有互信，臺灣社會才有很大的斷層，年輕人似乎少了戰鬥力。他想寫書鼓勵年輕人，希望能對臺灣有一點點的貢獻。
《上窮碧落下凡塵》書中探討臺灣在宇宙與地球中的座標，人間在時間與空間的定位，充滿知識的趣味；身為一名知識分子，作者的人文關懷時時流露於字裡行間。全書分成四篇，一路從政治環境、醫療教育、媒體宗教、民主社會等面向，探討臺灣的過去、並檢視當今的挑戰。
(中時 )
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