慈濟大學校長王本榮20日下午受邀至彰化靜思堂進行公益講座。（謝瓊雲攝）

明年即將邁入成立第二十年的志玄文教基金會彰化終身學習教育中心，經常舉辦不定期公益講座。（謝瓊雲攝）

慈濟大學校長王本榮，20日下午現身彰化靜思堂公益講座，分享新書《上窮碧落下凡塵》，他指出台灣最大的問題是台灣人缺乏自律又沒有互信，社會、人與人之間產生很大的斷層，出書是盼能給予年輕人方向和更多鼓舞。

講座共吸引380名觀眾參與，到場聆聽王本榮分享其深度知識性與感性的人生觀。過去已撰寫出版著作《一生無量》，新作則以包括化學、物理、科學、哲學、佛學、政治、環境、醫療、教育、人文、媒體等面向，深入探討台灣過去歷史，並結合物理學、生物學、佛學和哲學等思維加以檢視。

王本榮表示，未進入慈濟服務前，原本是不太看佛經，主要認為不太科學，直到親身參加《無量義經》演繹，才發現佛教經典其實非常符合現代科學，也才起心動念決定開始研究、並著手寫作。

王本榮說，台灣人很善良，但在某個角度來講，其實台灣最大的問題，是比較缺乏自律但又沒有互信，臺灣社會才有很大的斷層，年輕人似乎少了戰鬥力。他想寫書鼓勵年輕人，希望能對臺灣有一點點的貢獻。

《上窮碧落下凡塵》書中探討臺灣在宇宙與地球中的座標，人間在時間與空間的定位，充滿知識的趣味；身為一名知識分子，作者的人文關懷時時流露於字裡行間。全書分成四篇，一路從政治環境、醫療教育、媒體宗教、民主社會等面向，探討臺灣的過去、並檢視當今的挑戰。

(中時 )