警消人員到場救出受困駕駛。（譚宇哲翻攝）

新北市蘆洲區今天清晨6時許發生死亡車禍，一輛黑色轎車在三民路與長榮路口攔腰撞上正在左轉的公車，轎車駕駛當場頭部重創昏迷，送醫後宣告不治，警方根據車牌聯繫車主羅姓男子，一度認為死者是羅男21歲的弟弟，沒想到羅男到醫院指認，才發現死者不是弟弟，而是弟弟的同事41歲呂姓男子，

今天清晨6時許，蘆洲區三民路與長榮路口傳出轟然巨響，黑色轎車車頭嚴重凹陷，一旁的公車側邊車門也滿是擦撞痕跡，公車駕駛及車上乘客一臉驚恐下車察看，發現黑色轎車駕駛卡在駕駛座上一動也不動。

事故地點旁邊正好是鷺江消防分隊，隊員聞聲見狀立刻通報值班人員前往搶救，但轎車駕駛已經頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往淡水馬偕醫院急救，仍宣告不治。

據了解，由於駕駛身上未帶證件，警方查詢車牌聯繫車主羅男，羅男連忙打給弟弟確認，但弟弟仍在租屋處睡覺未接電話，這才誤以為死者就是弟弟，悲痛地趕到醫院認屍，發現死者的竟是陌生男子，後來聯繫上弟弟，才得知是弟弟又將轎車轉借給呂男使用。

警方表示，經查公車司機沒有酒駕情形，呂男的酒測值則待抽血鑑定，三民路與長榮路口有左轉號誌，公車是否遵照號誌左轉，仍待調閱監視器釐清相關肇事責任。

(中時 )