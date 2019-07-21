美國陸軍發布一系列解密概念圖，描繪下一代在戰場上的作戰車輛(combat vehicle)可能是無人化的機器戰鬥車(Robotic Combat Vehicle)，也可以視為戰鬥機器人。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國陸軍新聞部的一篇專欄文章中，在「陸軍作戰能力發展司令部C5ISR中心」(簡稱CCDC-C5ISR）的道格拉斯‧史考特(Douglas Scott)寫了一篇文章，談到「下一代無人戰車作戰概念」，並且增加了一些圖片，提出他所設想的未來戰鬥車。

這篇文章認為，下一代在戰場上馳騁的戰車，分成載人運兵用的，以及無人戰鬥車，而無人戰車是載人運兵/作戰車的保護者，由士兵通過遙控與遠端視覺查看戰場環境。美國陸軍新一代的戰鬥車正在研發中，預計在2026年開始取代M2布萊德雷式(Bradley IFV)，汰除M113運兵車的新式運兵也在開發，都是希望士兵有更好的防護力，以及對更好的近距離戰鬥火力。

史考特預計測的機器戰鬥車分成三種，輕型機器戰鬥車(RCV-Light)，重約7噸，有光學/熱顥感應器，攜帶機槍或機砲；中型機器戰鬥車(RCV-Medium)，重約10噸，配備中口徑加農主炮和反戰車飛彈；重型機器戰鬥車(RCV-Heavy)，重約20噸，主砲的口徑更大，攜彈量更多，具有對抗主戰車的能力。

史考特設想，輕型車可由直升機攜帶；中型車能夠由C-130運輸機運送，重型版本的就要用C-17運輸機搭載了。

Mission Enabler Technologies-Demonstrator (MET-D) vehicles: leveraging the latest tech in cameras, data display, GUI, drive-by-wire capability, unmanned aerial vehicle-provided video, & advanced comms to help w/ battlefield situational awareness & enhance communication capability pic.twitter.com/SyWTwohq5g — U.S. Army CCDC Ground Vehicle Systems Center (@CCDC_GVSC) 2019年7月1日

陸軍新聞社報導，機器人戰鬥車目前正由M2布萊德雷以及M113來改裝測試，稱為「任務啟動技術示範」(Mission Enabler Technologies-Demonstrators，MET-D)， M113擔任機器人，而M2擔任操作母車。

(中時電子報)