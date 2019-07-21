嘉義市東區公共托嬰中心繼西區公共托嬰中心後成為嘉義市第二座托嬰中心，21日正式開幕。（張亦惠攝）

嘉義市東區公共托嬰中心繼西區公共托嬰中心後成為嘉義市第二座托嬰中心，21日正式開幕。（張亦惠攝）

市長黃敏惠感謝議會及大業國中校長李森源的支持，讓嘉義市東西區都有公共托嬰中心。（張亦惠攝）

嘉義市東區公共托嬰中心繼西區公共托嬰中心後成為嘉義市第二座托嬰中心，21日正式開幕，共可招收40名0-2歲幼童公共化托育，目前共25人報名尚未額滿。嘉義市社會處表示，嘉義市的托嬰中心照顧比1：4，優於全國1：5，費用較私托便宜，另也提供弱勢家庭25％的名額優先托育，希望減輕家長負擔。

嘉義市東區公共托嬰中心今天開幕，明天開始正式收托，東區公共托嬰中心主任范玉美表示，目前中心共有10位托育人員，會以年齡將0－2歲嬰幼兒分為4個班級，教室依嬰幼兒月齡配置有安撫躺椅、嬰幼兒專用椅、嬰兒床等，課程則按照不同年齡做設計，刺激嬰幼兒感官發展。

今天不少爸媽到托嬰中心參加嬰兒按摩課程，其中孩子9個月大的莊媽媽認為，在幫孩子找托嬰的期間也有找過保母，評估後決定選擇資訊、照顧環境較公開透明的公共托嬰中心較為安心。

嘉義市社會處表示，目前收托時間則為早上7點半至下午5點半，晚上延托則視家長需求而訂，費用部分，每月收費一般戶1萬元、中低收及特殊境遇或高風險家庭7000元、低收入戶5000元，中心會協助家長申請補助3000元至5000元不等，一般戶每人每月最高只要實付7000元。

黃敏惠指出，市府推動「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」三育政策，今年8月起也配合中央政策全面實施0至5歲全面照顧，以減輕年輕父母經濟負擔，提家長的生活品質及生育意願，感謝議會支持、大業國中校長李森源提供場地，讓嘉義市東西區都有公共托嬰中心。

(中時 )