王夢麟前妻（左起）昨晚與王夢麟一同上台致詞。（翻攝臉書）

王夢麟（左）昨晚為小女兒辦歸寧宴。（翻攝臉書）

王夢麟的小女兒（右）昨辦歸寧宴。（翻攝臉書）

圈內眾好友到場祝賀。（翻攝臉書）

圈內眾好友到場祝賀。（翻攝臉書）

圈內眾好友到場祝賀。（翻攝臉書）

王夢麟20日在君悅酒店席開30桌為小女兒王煒詞舉辦歸寧宴，對於小女兒遠嫁比利時、8月出國定居，疼愛女兒的王夢麟相當不捨，前晚數度躲到角落默默拭淚；昨受訪仍未平復心情，透露宴會開始前，叮嚀女兒夫妻相處之道，「交待她要跟老公要互相體諒，凡事多商量、多溝通」；他也邀離婚14年的前妻陳芃臻出席宴會，王夢麟說：「這麼重要的日子，不想讓女兒有遺憾，我都放下了。」

王夢麟小女兒的喜帖上，「女方家長」欄位不但寫上前妻名字，家長致詞時，王夢麟也和前妻一同上台，畫面感人！宴會期間兩人雖沒什麼互動，但相隔14年終於破冰，增添喜事圓滿！

王夢麟圈內人緣好，前晚現場星光雲集，包括張菲、黃仲崑、趙樹海、陳美鳳、李立群、班鐵翔夫婦、周丹薇、葉璦菱、夏威夫婦、康康及白雲等好友都到場祝福，趙樹海與施孝榮還上台獻唱民歌組曲；葉璦菱開玩笑說：「夢麟哥的小女兒好漂亮啊！真的是「壞竹出好筍」，夢麟哥那天好忙，過陣子再找他喝2杯聊聊。」

康康昨表示很榮幸能在宴會上，被王夢麟指定獻唱自己的歌〈嫁〉：「王夢麟大哥指名要我上台唱這首歌，因為這首歌是在講父親嫁女兒的心情，唱的時候他站在我面前一直看著我，結果我還沒唱完就看到他眼眶泛紅。」康康唱完後，立刻走下台安慰王夢麟，並邀8月8日父親節當天到西門紅樓欣賞自己的脫口秀演出。

(中時 )