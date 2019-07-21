大排清溝前後對照！民眾：退水比較順

高雄市19日下午瞬間強降雨造成積淹水，市長韓國瑜當日傍晚表示，19日下午最大「時雨量」126毫米，超過去年823水災，也超過全市側溝時雨量排水最大容量60毫米，但水退得比以前快。

中央氣象局表示，以日「累積雨量」來說，去年0823平地「累積雨量」最高在旗山區476毫米，山區為六龜鄉548毫米；今年0719平地「累積雨量」最高為小港區271毫米，山區以茂林最高95毫米。氣象局表示，去年豪雨累積雨量是今年的快2倍多，去年豪雨規模絕對比今年來的還大。

不過中央氣象局也指出，以降雨強度來看，去年0823當天最大平地「時雨量」在高雄大寮區111.5毫米，今年0719最大「時雨量」出現在高雄仁武區126.5毫米。

網友則表示，「時雨量」才是會不會瞬間淹大水的關鍵！韓國瑜講的是「時雨量」，媒體怎會拿累積雨量來比？累積雨量多不一定會淹，排水系統可以處理排掉，瞬間雨量太大處理不及才會淹！

(中時電子報)