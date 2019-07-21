昨天因為超級籃球聯賽(SBL)有可能成為「農場」說法引發不小爭議，中華籃協理事長謝典霖21日親上火線澄清，除了強調SBL不會變成農場，依舊將是國內最高層級聯賽，「但我期望擴編8到10隊計畫不變，且盼今年可以成真！」

「未來想要加入SBL的球隊，不太可能要求高達8000萬的加盟權利金，畢竟目前各隊經營都在虧錢，再提這麼高的權利金並不合適，」謝典霖說，「其他球隊加入將會設下門檻，應是擁有幾名SBL或UBA球員為標準，而非金錢。」

謝典霖也解釋為何設定加盟「低標」，而不是「高標」，「因為只要SBL把球隊擴編8到10隊，就可擁有更多球隊和球員出場亮相，以前的SBL選秀，每年最多10人左右加入，現在如果擴編到10隊，球員人數可能一口氣增加到兩百多人。」

「等到瓊斯盃結束後，籃協將會邀集6隊代表，召開SBL球團會議，屆時再來討論如何設定加盟門檻，」謝典霖說，「我必須重申SBL仍是國內最高層級聯賽，目前將以提升SBL球賽品質為主，今年假如開打，也將是SBL第17季。」

一旁的中華籃協副秘書長李雲翔也補充，「接下來我們會試著落實主客場制，積極擴編8到10隊，我們絕對沒有打算要把SBL的規格降低，只是想要努力提升各界的關注度，未來只可能增列團隊薪資下限，暫時沒有考慮訂出上限。」

(中時電子報)