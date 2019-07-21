台中市綠、柳川整治維護近來成為關注焦點，繼綠川水質工法問題，又傳出市府為整治柳川將整段樹木移除，水利局21日表示，是「樹木醫生」對樹木做健檢，全力保留現場每一棵樹木，部分樹木因病蟲害現象，專家建議不適合現地保留，計畫新植柳樹與其他台灣原生喬木，綠地與灌木也會比以前增加更多。

流經台中市的柳川，為市區親水空間與城市綠帶，只是日前爆出「滅川」之說，市府出面反駁，現在又有民眾質疑柳川整治移除樹木，市府強調，是樹木定期健檢，不要誤會。

每年5至11月為防汛期，正值汛期的柳川河道肩負防洪重任，近年極端氣候加劇，強降雨的情況頻繁，柳川具區域排水功能，只有在非汛期間才能卸下防洪任務，變身為景觀河道。

水利局長范世億表示，柳川整治是依2013年都市計畫公告實施進行，將柳川河岸進行緩坡綠地的整治，目前施作河段，從民權路到三民西路全長約2100公尺，工程進場前，特別請樹木專家到現場為每一棵樹木做健檢，希望盡量保留現場的每一棵樹。

「有些樹木出現樹幹中空，還有病蟲害的現象」，水利局說，樹木醫生認為不適合保留，未來柳川兩岸將新植柳樹，及其他台灣原生種類喬木，柳川整治工程預計明年底完成，除了綠化兩側護岸，也會結合周邊景點。

市府規畫串連柳川附近的台中醫院的療癒花園、台中文學館文學廣場、林之助紀念館的紀念廣場、動漫彩繪巷假日市集等，打造多元文藝氣息與綠色自然休憩環境，讓台中成為更貼近自然的水岸城市。

(中時 )