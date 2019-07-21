衛福部疾病管制署今（21）日布高雄市新增1例本土登革熱病例，個案為前鎮區西山里60多歲男性，感染登革熱病毒第二型，使得前鎮區成了登革熱病毒「聚集地」，3天內確診2例都是不同病毒型別，恐有交叉感染疑慮，有待後續觀察。

今天高雄新增病例近期無出國史，活動地以住家為主，在7月18日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，於第2次就醫時因登革熱NS1快篩陽性通報，今天確診感染登革病毒第二型，個案目前住院中。

疾管署副署長莊人祥表示，個案平日經常前往住家附近的復興國小、台鋁社區公園與高雄市立圖書館總館(前鎮區振興里)活動，依據個案發病日與活動史初步研判，個案在居住地西山里周邊社區感染的可能性較高。

前鎮區是今年高雄本土登革熱的「起源」，今年2月第1例本土感染個案就在前鎮區，個案感染第二型病毒，而今天新增個案的病毒型別是第二型，莊人祥說，這與第1例沒有關連。

不過，今天新增病例與目前高雄三民區登革熱流行病毒型別不同，後續將請實驗室協助進行基因定序，並進一步擴大疫情調查，釐清可能的感染源，防疫人員已於昨日完成個案居住地孳生源檢查、噴霧壓罐作業。

前鎮區最近感染個案是7月19日確診1例本土登革熱病例，個案感染的是登革熱病毒第四型，隔了2天再增1例卻是病毒第二型，前鎮區儼然成了病毒的「聚集地」，3天2例都是不同病毒型別，莊人祥指出，這代表不同感染源，如果爆發流行會有交叉感染的風險，衛生單位要全力防堵。

感染某一型登革熱病毒的病例，對於該型病毒具有終身免疫，但是對於其他型別的登革熱病毒僅有短暫免疫力，有可能再感染其他型別病毒，出現交叉感染而引發重症的風險。

今年以來，國內累計56例本土登革熱病例，其中高雄市44例(三民區36例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例)，台南市有12例。

(中時 )