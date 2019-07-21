生涯首度打進BWF超級1000系列冠軍賽的台灣羽球好手周天成，今天在印尼羽球公開賽男單決賽面對小他7歲的丹麥選手安東森（Anders Antonsen），周天成苦戰91分鐘，以21：18、24：26、21：15生下本季首冠，也是生涯第1座超級1000賽事冠軍。

周天成印尼站晉級之路擊敗不少勁敵，包括前世界第一林丹、印尼地主男單一哥克里斯提（Jonatan Christie），決賽對手安東森目前世界排名第11，雙方過去4次交手都是周天成帶走勝利，賽前安東森的教練喬納森（Kenneth Jonassen）指出，周天成在比賽中總是相當冷靜，是令人畏懼的對手，如今終於在BWF巡迴賽最高等級賽事掄元，周天成替自己的羽球生涯添上一筆漂亮的成績。

比賽結束的當下，兩位選手都躺在地上，顯然為了這場比賽用盡所有力氣去拚搶，打出一場令球迷感動的精采好球，兩人也英雄惜英雄，交換球衣紀念。

首局周天成打得相當有耐心，加上一開始對手失誤較多，周天成很快取得12：3、差距9分的大幅領先，雖然安東森後段一度連拿4分追近，最後在安東森回球出界後小天還是21：18先下一城。

第2局周天成再度先取得先機，5：1打下領先優勢，安東森則是一直要求擦汗，並戴上黑色髮帶、改變發球節奏，希望稍微擾亂周天成，加上安東森幾波攻勢打出信心，連搶5分而後來居上以11：8進入技術暫停。

回到場上後，周天成靠著經驗沉著應對，讓安東森幾度回球失誤、出界，一連追回6分，15：13超前比數，小天為自己握拳吶喊助陣，安東森再度又申請擦汗、又申請整理場地想喘息一下，隨後在17：17平手之際場上出現一次爭議性判決，當時澳洲籍女主審判周天成阻擋犯規，把分數判給了安東森，周天成努力爭取，主審依然不為所動。

儘管出現對自己不利的爭議分，周天成還是努力把專注力放在場上，不但出現1個賽末點、化解安東森4個局點，可惜經過5次「丟士」，安東森靠著兩顆壓線好球取分，小天最終還是24：26讓出這局，雙方局數1比1平手。

決勝第3局周天成在對手回球近身擠壓下，漂亮背後回擊，安東森以為會掛網所以鬆懈下來，但球爬過網且落在界內，並以11：9領先進入技術暫停，已經連續4場比賽打滿三局的小天，努力維持小幅的領先，只要出現好球就握拳替自己加油，總算21：15結束這場硬仗。

(中時電子報)