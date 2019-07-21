要在台南市安平商港打造台灣最大遊艇碼頭的亞果遊艇集團決定在11月舉辦一場高級遊艇展，亞果集團總裁莊周文率先買下8000萬的豪華遊艇，21日舉辦交船儀式，宣告對遊艇碼頭的經營決心

台灣港務公司2017年宣布由亞果遊艇集團租下安平商港部分區域50年的經營權，打造台灣最大遊艇碼頭，經過2年，亞果公司已付出超過2000萬的租金（每月180萬），案子還卡在環保署的環境差異分析得紙上作業。

遊艇碼頭附近的國平重劃區，早有許多建商打著遊艇港風光的吸引力，高價銷售建案，但碼頭工期延宕，連帶影響房地產買家觀望。

亞果遊艇集團表示，安平商港已完成浮動碼頭62個泊位設置，已有多艘高級遊艇停靠，另規畫遊艇大街、會所與餐廳相繼完工，正等待申請使用執照，近期是環差分析審議的關鍵時刻，希望年底前能過關，動工後，預計2022年可將遊艇碼頭全區完工。

莊周文宣誓亞果經營遊艇碼頭的決心，花了近8000萬購買號稱亞洲第一艘的海上超跑遊艇，由義大利品牌打造，21日舉辦交船儀式，並開放友人登船參觀，迫不及待宣告11月將舉辦1場高級遊艇展。

亞果遊艇集團表示，遊艇展將邀請超過30艘的各式遊艇進港展示，供人參觀，除了將掀起一波遊艇熱潮，並為遊艇碼頭的營運暖身。

(中時 )