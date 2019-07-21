你中獎了嗎？台中市府21日在南屯區文心森林公園舉辦2019台中糕餅與伴手禮購物嘉年華活動，也為台中購物節抽出第2位百萬名車得獎的幸運兒。

盛夏熱鬧登場的台中購物節，市府累計台中購物節APP下載量已經突破10萬多人，21日在文心森林公園舉行台中糕餅與伴手禮購物嘉年華，台中糕餅、好禮、漆木藝業者聯合展售，結合現正舉行的台中購物節推出「買二送一」限時優惠，吸引很多消費者。

消費滿500元就有機會抽電動機車、液晶電視、遊戲機等好禮，發票登錄台中購物節APP再抽千萬豪宅、百萬名車，等同雙重抽大獎，買氣強強滾。

台中市副市長楊瓊瓔表示，響應台中購物節，不只一般店家開立統一發票獲刺激消費的客源，傳統市場與夜市也加入「台中購物節」優惠商家，只要在公有零售市場與列管的攤販集中區，看見攤位標示台中購物節的市場專屬QRcode，購物完掃描登錄，消費金額即以3倍計算。

此外，台中市不動產開發商業同業公會與台中市大台中不動產開發商業同業公會大手筆提供千萬豪宅作為活動首獎，舉行「台中房地產交易博覽會」，匯集台中市70多個建商展出90個建案，搭配賞屋地圖活動，提供民眾多樣性的房地產銷售個案選擇。

(中時 )