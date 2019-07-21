日參院選舉出口民調：執政聯盟確定獲過半席次 19:252019/07/21 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本第25屆參議院選舉21日舉行投開票，投票至晚間8點截止，最新出口調查顯示，自民、公明兩黨的執政聯盟確定將獲過半席次。 (中時 ) #席次 #執政 #出口 #聯盟 #選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍重返執政 將合理調整軍公教年金 04:102019/07/17 政治要聞 修法禁帶職參選 不切實際 04:102019/07/17 時論廣場 區塊鏈大聯盟 04:102019/07/17 時論廣場 《國際經濟》電子外銷暴跌，新加坡6月出口連4衰 10:172019/07/17 財經 渣打符銘財：下修台灣今年GDP成長率至2.1％ 11:042019/07/17 財經 日參院選舉民調指執政聯盟勝算大 22:022019/07/18 國際 對台貿易增加 廈門海關：台灣是廈門第四大貿易夥伴 13:492019/07/19 兩岸 抹紅旺中 執政黨遭批用假新聞扣帽 15:292019/07/19 政治 蔣萬安：民進黨為掩蓋執政不力 出盡抹紅抹黑手法 20:412019/07/19 政治 立委轟文字獄 掩飾執政失能 04:102019/07/20 政治要聞 國際熱門新聞 伊朗軍蒙面垂降油輪畫面曝光！英擬祭制裁 - 國際 英大使痛罵川普無能機密外洩 19歲爆料人曝光 - 國際 縱火犯控小說遭抄襲？京阿尼社長說話了 - 國際 台護照好威！義機場出入境享自動通關 全球僅8國 - 國際 力挺華爲！歐洲有28個5G合約 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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