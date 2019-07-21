第三航廈示意圖。（桃機公司提供）

蔡政府最大單一公共建築案驚傳蓋不下去！桃機第3航廈由知名英國團隊設計，原期待成為國際標竿機場，但主體工程卻3度流標，桃機董事長王明德今(21)日表示，驚艷造型是棘手大問題，不變更會蓋不下去。有媒體爆料，估價約17億的「雲頂天花板」耗資耗工，是沒有廠商願意投標的闗鍵原因之一。

桃機第三航廈是台灣繼十大建設後，最大單一公共建築，桃機公司在2016年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour + Partners得標，團隊曾設計過的倫敦希斯洛機場第五航站、西班牙馬德里巴拉哈斯機場第四航站，都是世界知名標竿機場。

該英國團隊所設計的桃機第三航廈，其中一大亮點是出境大廳的天花板上懸吊13萬朵花瓣般的鋁管，不但造型獨特，還具有吸音、減少噪音的功能，並可透過不同視角，反射上方天窗自然光到建築內部，減少照明用電，而波浪造型屋頂則有強烈的吸睛效果。

桃機公司表示，第三航廈的出境大廳「雲頂天花板」預估耗資新台幣17億元，且因施工不易，後續維護的成本也不便宜，雖然國內已有3家廠商做得出來，相關後續維護也都在招標說明上納入全面考慮，但還是沒有廠商買單願意投標，也讓國人期待的新機場三度流標。

聯合報報導，前交長吳宏謀為使招標順利，曾要求更改設計圖，但英國團隊不肯配合，今年6月主體工程再度流標，原因之一就是「雲頂天花板」耗資耗工，讓營造商卻步而無人投標。

中央社報導，今年初接任桃機董事長的王明德表示，第三航廈是攸關國家門面，國際競圖選擇了造型驚艷又絢麗的設計，國際級設計團隊想讓第三航廈成為國際級標竿機場，在台灣留下重要作品，但桃機驚艷的造型現在變成棘手問題，讓桃機陷入進退兩難。

王明德坦言，因今年初第三航廈才獲行政院同意增加約新台幣42億元預算，從746.89億元至789億元，預算已不可能再調高，如果第三航廈設計不變更，主體工程會蓋不下去，因為根本沒有營造商敢來投標。王明德透露，桃機公司已研擬應變計畫，近日將向交通部提報，如果全部重新來過，第三航廈會拖延更久，若按現有計畫走下去，現有的造型設計勢必要改變。

桃機第三航廈2017年5月開工，機坪、滑行道等工程都已施工，依行政院原先核定的計畫，完工期是2020年底，2021年初試營運。但主體工程歷經3次流標，核定的施工期是52個月，即使年底前動工，2023年底要完工幾乎不可行。

(中時電子報)