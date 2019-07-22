一球以大甲芋頭製成的手工芋仔冰，傳承80年，口感軟糯香甜帶有淡淡芋頭清香，是鹿港在地三代人最熟悉的好滋味。（謝瓊雲攝）

施家父子十分重視衛生，位在親民路上的新店內店內寬敞明亮，乾淨整潔，還有冷氣開放。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮餓鬼埕城隍廟前的芋仔冰，曾是鹿港在地三代人共同的記憶，歇業多年後，四年前由第三代施炯坤與父親施棟成重新經營，重現芋冰清涼香甜的好滋味。

人稱芋冰慶的施裕後，在鹿港中山路城隍廟推出小攤車，用小瓷碗賣芋仔冰，高大清瘦的身軀是許多鹿港人兒時鮮明的印象，以大甲芋頭切片蒸熟研磨後，摻以一定比例的水、粉和砂糖，一賣就超過一甲子，靠這冰養大七名子女。

施棟成身為長子，14歲就跟在父親身邊幫忙賣冰，2004年施裕後81歲辭世，他收掉木器行，全職接手賣冰事業，繼續推著小攤車服務客人，直到10年前餓鬼埕被公所收回改為人行徒步區和旅客服務中心，第三菜市場攤商全數移出，他也因年邁雙臂痠痛決定收攤退休。

鹿港中山路城隍廟前，施裕後曾每天推著這部小攤車賣芋仔冰，一賣就是一甲子，沒有「叭噗」輔助叫賣，仍人氣不墜。（圖／施澄淮提供，拍攝於1995年。）

當年的賣冰木造小攤車，如今仍舊停放在慶一冰城店門外。（謝瓊雲攝）

39歲兒子施炯坤原本是和碩資深工程師，4年前成家後決定不賣肝，改回家賣冰，引進新式的製冰機與研磨芋頭工具、從頭學製冰，秉持爺爺、父親天然無添加的誠信原則，每天大清早現做現賣，去年底從成功路店址遷移到親民路，店內還裝了冷氣，要給年輕消費者更舒適的品嘗環境，但店裡仍只有芋頭冰一種口味。

74歲的施棟成笑說，這一口味傳承80年、三代人；兒子工程師出身，做事很精準認真，做出來的成品比他的還細緻美觀，口感也沒變，他可以放心交棒了。

營業資訊

店家：芋冰慶─慶一冰城

地址：鹿港鎮親民路139號

電話：04-7779511

營業時間：4月至10月每天9：30至19：00（售完為止），秋冬季節僅國定例假日營業

售價：四球25元、1台斤140元

(中時 )