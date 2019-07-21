由台中市體育總會保齡球委員會舉辦「108年台中市議長盃保齡球錦標賽」，21日在環雅保齡球館舉行開幕典禮，共計200名保齡球好手參與活動，除了同場較量爭奪獎金外，將爭取8名額代表台中市參加108年度全國中正盃保齡球錦標賽。

108年台中市議長盃保齡球錦標賽開幕儀式由體育總會保齡球委員會主任委員侯長逸等人帶領參賽選手共同參與，下場開球為比賽揭開序幕。

運動局感謝市議會、體育總會及委員會長期為保齡球的推廣及訓練默默付出，每年都吸引優秀選手報名參加，除有經驗豐富的老將外，也有年輕一代的保齡球好手。

運動局說，參賽選手中，有曾獲世界盃或亞運奪牌選手，如王雅婷、吳浩銘、許哲嘉等人，均是身經百戰的好手。

台中市的保齡球在全國運動會上成績也都十分亮眼，更在106年為台中市拿下1金5銀4銅的耀眼成績，運動局表示未來市府會持續推動各項運動，與社會各界合作，打造健康快樂的台中市。

(中時 )