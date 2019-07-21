有好交情的余政鴻（阿鴻）與賴芊合，21日到24日為「阿榮嚴選」攜手前往韓國首爾代購直播，21日下午直播介紹紅蔘產品時，由於父親節將近，兩人便主推大家買來孝敬爸爸，介紹到一半賴芊合感性說要買來孝敬給媽媽，因為從小到大都是媽媽熬四物給她喝，自己從沒有幫媽媽好好補一下，如今來到韓國決定買正牌的紅蔘品，來謝謝媽媽辛苦養育她們四個姊妹。講著講著一旁的阿鴻突然哽咽了起來，他淚崩說每年到父親節就是他最難過的時候：「我爸爸不在了，只能送媽媽。」

阿鴻說著說著便退出螢幕，想讓自己的心情沉澱一下，此舉也讓賴芊合也嚇了一大跳。賴芊合表示，余政鴻是個很孝順的小孩，每年的父親節前夕就是他心情低落的時候，但余政鴻竟然在直播時有這麼感性的反應，害得她差點也直播不下去，只能跟他喊話：「你不要哭了啦！」但不時仍聽到余政鴻在螢幕外吸鼻涕的聲音，也讓螢幕前的網友們跟著心酸不已。

兩人是民視演員班第一期的成員，上課期間成為好友，也互相扶持至今。當初是賴芊合先到「阿榮嚴選」參與直播後，覺得既會做菜又常把一件事形容得很好笑的余政鴻超適合直播，也因此將他推薦給陳昭榮、葉全真，余政鴻也用自己幽默的風格成功擄獲眾多師奶的心。如今由於韓國代購直播的發展已經穩定，可販售的產品又多，但因為前往韓國代購直播太過辛苦，讓全程參與的葉全真感觸最深，為了讓主播可以不至於「累死」，於是決定將韓國代購直播分為兩條線，一條是小延與小沛的閨蜜組，另一條則由余政鴻主導，而余政鴻也因此力薦好友賴芊合成立「兄弟組」一起努力，也算是為賴芊合當年引薦他加入翰成直播的回報，也證明兩人好友之情不只講講而已，更是會用行動互挺來證明。

而說到余政鴻與賴芊合這對好友，兩人除了是演員班好友，後來也一起合作演出多檔戲劇演出，從余政鴻飾演賴芊合女兒的男友開始，到男女朋友、夫妻檔等，兩個可以說熟到不行，6、7年來好友情誼不變，還被余政鴻笑說兩人真的有如「兄弟」，所以直播時的默契根本不用先培養就可以直接上陣，但這次葉全真不參團，讓余政鴻完全主導整個直播行程，他算了算這次韓國直播的工作人員，有他和賴芊合以及兩位導播，直說：「天啊！我算一算這一團都是『男』的耶，遇到女性用品該怎麼辦」完全不把賴芊合當女生看，讓一旁的賴芊合氣到想搥揍他。

賴芊合說，余政鴻就是會把一件事說得很好笑，加上他招牌「鴻式」笑聲真的讓人聽了很開心。首次前往韓國代購直播的賴芊合表示，雖然自己以前曾擔任過櫃姐，產品介紹不是問題，但第一次去難免會緊張，當時人還在北京的余政鴻就越洋電話跟她連絡，除了要她先做好韓國各品牌的功課外，最重要的是幫助排便通暢的藥品要記得帶，讓她聽了差點沒噴飯。不過因為兩人真的太熟了，她最擔心的就是直播時聊得太開心，會講出需要被消音的話，直播又不像節目還可以後製用嗶嗶聲帶過，到時候只能請現場工作人員用人工嗶嗶聲幫忙提醒了。

余正鴻最近仍在北京拍攝《你看行不行》一劇的余政鴻，這次是特別向劇組請假，除了短暫回台灣休假，就是為了參與這次韓國代購直播，他還在北京時就開始聯絡韓國的朋友處理這次直播的商品內容。余政鴻表示，這次去剛好遇到東大門休市前，加上很多換季出清商品，所以才會挑7月下旬這個時間點到韓國代購直播，除了換季外，這次會準備錯季的棉被商品等，因為現在下手肯定可以用較低價購入，再加上許多人每次都在問他身上穿的男裝在哪買，所以會加開男裝還有男生內褲，就是要造福眾多姊妹們，除了可以好好欣賞自己的另一半，余政鴻帶著招牌的笑聲說：「也保證好穿、好脫！」

(中時 )