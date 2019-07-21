台中市黃氏宗親會第11屆會員大會暨創會30周年慶，21日在北屯區好運來洲際宴展中心舉行，來自2岸3地約1500人參加，人潮將會場擠爆；台中市長盧秀燕到場祝賀，並熱情邀請黃氏宗親們來台中消費、抽大獎。

盧秀燕說，中華民族百家百姓，黃氏宗親多年來不但慎終追遠，同時還團結、服務鄉親，因此她特別代表市府、市民向宗親會表示最誠懇的道賀；藉此邀請全球黃氏宗親參與「台中購物節」，吃東西、買東西、住飯店順道抽大獎。

盧秀燕表示，中華民族百家百姓，但黃氏宗親會非常不簡單，黃氏宗親這麼多年來不但慎終追遠，且對於自己姓氏非常的尊重，同時還團結鄉親、服務鄉親，把宗親會經營得有聲有色，她已連續3年參加黃氏宗親會會員大會，適逢30週年，代表台中市政府、台中市民向宗親會表示最誠懇的道賀。

盧秀燕指出，目前台中市正舉辦「台中購物節」，在台中食衣住行育樂，任何一項消費只要超過500元，並登錄APP抽獎，就有獲得千萬豪宅、5部汽車大獎等機會。

台中市長盧秀燕、立法委員沈智慧、市議員黃馨慧、黃健豪、社會局長李允傑，以及宗親會理事長黃崴立、總幹事黃淑容及現場逾千名黃氏宗親等，一同共襄盛舉，場面熱鬧。

(中時 )