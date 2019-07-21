第三航廈示意圖。（桃機公司提供）

第三航廈示意圖。（桃機公司提供）

第三航廈示意圖。（桃機公司提供）

第三航廈示意圖。（桃機公司提供）

桃園機場第三航廈主體工程三度流標，桃機公司探討流標原因，可能是國際競圖主體設計施工複雜且維修不易，加上工程預算不足，所以沒有廠商願意投標，桃機公司董事長王明德表示，目前已和設計團隊溝通簡化設計內容，也提出其他方案提報交通部，希望能夠再下一次完成招標，順利達成在2023年底完工目標。

桃園機場第三航廈是繼十大建設後，目前最大單一公共建築。桃機公司在2016年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour ＋ Partners得標，團隊曾設計過的倫敦希斯洛機場第五航站、西班牙馬德里巴拉哈斯機場第四航站，都是世界知名標竿機場，設計團隊設計獲選的最大因素是在設計中，特別融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象。

第三航廈設計圖最大的亮點就是出境大廳的「雲頂天花板」，採用13萬個流動造型鋁管，宛如繁複的花瓣壯觀美麗，還有降低噪音、減少照明的功能，但光該工程就可能耗資新台幣17億元，且因施工不易，後續維護的成本也不便宜，桃機公司表示，雖然國內已有3家廠商做得出來，相關後續維護也都在招標說明上納入全面考慮，但還是沒有廠商買單願意投標，也讓國人期待的新機場三度流標。

王明德表示，第三航廈一開始就是攸關國家門面的重大計畫，在設計方面也以國際競圖方式招標，國際級設計團隊想讓第三航廈成為國際級標竿機場，在台灣留下重要作品，最後選擇了融入台灣元素造型驚豔又絢麗的設計，但因先前預算管控嚴重不當，驚豔的設計反而成為廠商沒有意願投標的棘手問題，讓整個建設計畫進退兩難。

王明德說，第三航廈預算在今年初獲行政院同意增加約新台幣42億元，提升至新台幣789億元，因標案分拆，扣除基礎土方工程的預算，第三航廈的主體工程預算只剩340.3億元，目前預算已不可能再調高，如果第三航廈設計不變更，主體工程會蓋不下去，因為預算與工程難度與後續維護等問題，根本沒有營造商敢來投標。

在主體工程三度流標後，桃機公司日前已向交通部說明第三航廈主體工程目前面臨的問題，桃機公司也研擬了應變計畫，近日會再將向交通部提報，由政策決定。

王明德坦言，如果整個建設計畫全部重新來過，第三航廈會拖延更久，若按現有計畫走下去，主體工程的造型設計勢必要改變。目前也正和獲選的設計團隊溝通，說明第三航廈有預算難執行的困境，要求設計團隊能在預算內變更簡化設計，以實用功能為主。

至於2023年底第三航廈是否能如期完工？王明德表示「do my best（盡最大努力），長官給的任務還是要完成」，對於目前遇到的問題，會和相關單位研擬不同的解決應變方法，但最終還是要經過交通部同意，仍有信心可以如期完工。

(中時 )