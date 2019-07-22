紅瓦厝古早味芋冰城現有17款冰品，盒裝30元，芋頭、梅子、鳳梨口味是暢銷前3名。（劉秀芬攝）

紅瓦厝古早味芋冰城吧噗車是吸睛利器。（劉秀芬攝）

紅瓦厝古早味芋冰城吧噗車是吸睛利器。（劉秀芬翻攝）

「紅瓦厝古早味芋冰城」現有17款冰品，其中芋頭冰堅持採用大甲芋頭，聞起來有淡淡芋香、吃下去不會太甜太鬆，還咬得到芋頭顆粒。 （劉秀芬翻攝）

紅瓦厝古早味芋冰城吧噗車也經常至幼稚園出任務，讓小朋友認識什麼是吧噗車。（劉秀芬翻攝）

沒有光鮮的店面、附近沒有知名景點，這家冰店卻能吸引眾多遊客從台灣各地來吃冰，而且再帶朋友來光顧。位於台南市安定區的「紅瓦厝古早味芋冰城」以賣叭噗冰起家，現有17款冰品，其中芋頭冰堅持採用大甲芋頭，聞起來有淡淡芋香、吃下去不會太甜太鬆，還咬得到芋頭顆粒，難怪是最受歡迎的口味的前3名。

老闆李先生原是貨車司機，10年前全球經濟風暴導致他工資變少，讓他毅然決然換跑道轉行，他先加盟古早味叭噗車批發冰來賣，但客人老是反應冰太甜，他才思考不如自己開店，製作健康又好吃的冰。

於是他以阿公的起家厝紅瓦厝取名，在朋友推薦下向一位做冰名師學製冰，邊學邊摸索研發，做冰淇淋過程中全不假手他人，以純水純砂糖製作，不添加化學成分、人工色素香精及防腐劑，所有的冰都是減糖少熱量，使用新鮮水果為原料，因此也慢慢累積固定客源，生意漸上軌道，同時經營批發、代客製作、宅配。

李老闆也沒忘記吧噗車帶給吃冰民眾的歡樂，他改裝了一台超炫、超有特色的吧噗車，平常開到社區服務當地居民，假日開到廟會、市集，或是到幼稚園參加鄉土教學，LED燈一開，七彩霓虹一閃一閃，吸睛效果破表。而且還有轉轉樂可以玩，一次10元至少可以轉到一球冰，最多可中5球，真是佛心來著。

李老闆說，雖然景氣不佳，他還是堅持使用天然健康的原料，並定期檢驗冰品、水質，許多客人都是口耳相傳特地前來捧場，店裡牆上掛的15公尺大海報，就是一位熟客美術老師贈送，把台南孔廟、赤崁樓、安平古堡、億載金城呈現在五彩繽紛的畫布上，與紅瓦厝三合院，都變成網美打卡點。

店名：紅瓦厝古早味芋冰城

地址：台南市安定區新吉里公親寮4-3號

電話：06-5935989

營業時間：上午9點至中午12點、下午2點至晚上7點（無特定公休日）

售價：芋頭等17種冰（盒裝）30元、吧噗冰3球（1支）25元、傳統芋冰1斤70元起

(中時 )