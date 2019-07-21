時代力量擬修法用「任期」卡國民黨的韓國瑜？時力立委徐永明日前表示，將提出選罷法修法，除了競選連任外，禁止帶職參選，原職位領到的選舉補助款也應繳回。此種作法，連前民進黨立委林濁水都看不下去。

林濁水在臉書指出，韓國瑜要選總統，卻要修法用任期卡他？那麼為什麼當時要大力支持賴清德離開台南去當閣揆，現在又主張蔡燦配？

林濁水認為，眾口鑠金，連標榜直白的台北市長柯文哲居然說，任期當不滿就換軌參選不正常。難道是說一票美國在州長、國會議員任內當選總統的都民主不及格，美國是不正常國家嗎？他酸說，乾脆立法規定，除了連任，包括帶職參選、甚至辭職參選一概禁止，而且任何立委、市長沒有任期滿不可以當部長，並在立法意旨中宣布，對歐巴馬參議員當一半選總統加以譴責列為殷鑑好了。

網友回應說：「只要擋到她的權益，法律要被轉彎了。」、「對呀！總統也不能帶職參選！」

(中時電子報)