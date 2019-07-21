咦，應該在非洲大草原的鴕鳥，竟然活生生出現在桃園市八德區，而且穿梭在車水馬龍的興豐路上，有網友在臉書上呼籲飼主趕緊出來處理，後來警方據報「十面埋伏」也是不見蹤影，原來是已有「好心人」報回保管，但是消息一出，出現好多名都稱是「飼主」要去帶回，只好請大家提出「證明」才能認領了。

從臉書《記憶八德》社團發佈的影片，這隻鴕鳥應該還屬「幼鳥」，體型不是很大，據原PO說，她騎車經過興豐路等紅燈，突然出現一隻鴕鳥，跟著行進的車輛由北往西南方向拔腿狂奔，，嚇了一跳，鴕鳥不僅慌亂地在馬路中奔跑，還一路超車、闖紅燈。

原先行駛在外側車道的汽、機車，發現路上出現鴕鳥，趕緊放慢速度，或是繞過牠駛入內側車道加速離開，由於鴕鳥在二個車道間亂竄行走，不管是行車或是鴕鳥本身都是很危險。

不久原PO主在在臉書更新，「駝鳥已補獲，目前已安置，請飼主拿出飼養證明與補抓人聯繫！」，但是消息PO住，趕來認領的「飼主」實在太多，PO主再次更新：「由於太多人與補獲者稱是飼主，造成補獲者的困擾，麻煩有心人士請自重，不是自家的勿謊稱。請拿出是飼主的證明！」原來這隻小鴕鳥以成了「今日我最紅」！

小鴕鳥要回家（取自臉書《記憶八德》社團）

(中時電子報)