儘管面對無論身材、經驗與技術都遠勝一籌的今年瓊斯盃冠軍菲律賓，中華白小將仍在滿場球迷面前，拚到最後時刻才告落敗，最後比數是71比81，中華白在今年瓊斯盃拿下2勝6敗戰績、排名第7，菲律賓則以8戰全勝順利封王。

「感謝球員兩個多月來的辛苦付出，還須忍受教練團的『摧殘』，起碼他們展現接班能力，」中華白教練桑茂森表示，「這支球隊在前往俄羅斯移地訓練後逐漸成形，日本移訓則是很棒前奏，到了瓊斯盃，明顯跟各隊之間差距拉近了。」

桑茂森也不禁感概，看到今年瓊斯盃的日本隊，陣容幾乎都跟前兩年一樣，展現他們長期培訓的決心，反觀今年這支中華白，應該是過往以來，集訓時間最久的一次，「國內確實缺乏長期培訓的計畫，或許我們應該好好效法日本的。」

拿下全隊最高15分的「國民姊夫」吳永盛賽後表示，非常感謝這麼多球迷的支持，這支球隊從5月中旬集訓到現在，就是希望能在瓊斯盃打出場場好球，希望他們的表現沒讓球迷失望，「畢竟這也是我踏入職業的重要測試賽。」

即將前往中國大陸CBA挑戰的吳永盛，明天將飛往上海，準備參加CBA選秀測試訓練營與選秀大會，期望自己能夠開啟CBA之旅，「先前我跟田壘、陳世念、李學林等黃金世代好手一起待在寶島夢想家，也從他們那邊獲取不少建議。」

「主要是希望自己在那邊別想太多，在CBA打一或二號位置，都會看守對方小老外，壓力自然很重，」吳永盛說，「大部分球權也不在自己手上，所以我會更加冷靜處理球，但我從15歲就開始在國外打球了，對自己很有信心。」

(中時電子報)