政府修訂《逃犯條例》繼續引發反修例示威，民間人權陣線21日在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會。不過在警方決定下，今次路線只會由銅鑼灣維園至灣仔盧押道，集合時間維持下午3點，不反對通知書的時效則延長至晚上11點59分。

大批遊行示威者抵達終點灣仔盧押道後沒有散去，並分散在灣仔警察總部外、金鐘夏愨道佔據。約晚間5時多，遊行人士衝出夏慤道，佔領金鐘後，繼續向中環防線前進，陸續抵達上環海港政府大樓。

示威者沿經干諾道西一路西行推進，晚上近7時，示威者隊頭抵達西環中聯辦外，中聯辦範圍內有保安戒備。現場有示威者叫囂，有人張貼標語，有人手持雨傘敲打鐵閘。部分中聯辦保安頭戴黃色頭盔，中聯辦內有職員向樓下的示威者人士拍攝。

有示威者朝中聯辦內投擲雞蛋，中聯辦招牌「中蛋」，亦有示威者用噴漆塗污監視器。中聯辦人員拍攝示威者，示威者以閃燈照射對方試圖干擾。部分示威者向中聯辦內大叫，香港中聯辦主任「王志民下台！」

(中時 )