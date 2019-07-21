流浪狗遭撞吐血命危 暖警「裝箱」緊急送醫（影/中時電子報 FB）

謝謝波麗士大人的暖心救援！台中沙鹿2名員警在巡邏中途接獲報案，是一隻流浪狗「小黃」遭車撞後，吐血倒在路旁奄奄一息，員警等不及救援隊到場，立刻在街上狂奔向附近店家求援，要了紙箱先裝「小黃」後，趕緊載著牠到動物醫院急救。其中，看到「小黃」痛得快闔上眼睛，員警心急地呼喊「不能睡不能睡…撐一下，我救你」，該段過程感動萬名網友，還有人看哭了直呼感謝。

臺中市政府警察局局長室19日在粉專「TCPB 局長室」PO出一支催淚影片，「這是一次全然不同的搶救任務；面前因車禍而奄奄一息的小黃狗，是最讓人心疼的一幕」，沙鹿所兩名員警在巡邏途中遇到民眾報案，有一隻流浪狗「小黃」遭撞吐血命危。

由於情況危急，員警等不及救援隊到來，決定向附近一間金紙店家借紙箱，與民眾合力將小黃狗放入紙箱內，趕緊帶著去動物醫院急救。過程中，員警關心「小黃」的意識，員警心急呼喊，「啊啊啊～快睡著了！不能睡啊、不能睡啊」，並用手輕拍小黃、測心跳，並且不斷對著牠打氣加油說，「撐一下！我救你啦！」

員警載著裝著「小黃」的紙箱，趕快騎摩托車，鳴笛火速載到轄區的動物醫院，一進門就直呼：「可不可以幫忙一下？有狗被撞，請急救牠一下」。最後，經搶救之後，「小黃」已逐漸康復，最後由臺中市動物保護處收容與照顧。

許多網友見警察對小生命的奮不顧身幫助的樣子，忍不住淚回，「這句話聽了好感動～撐一下，我們救你齁」、「阿sir 謝謝你們救毛孩，謝謝你們尊重每個人（動物）生命」、「祝小黃狗早日康復、也祝好心員警一生平安」、「最近太多動物受虐的新聞，謝謝PO出令人感動且正向的影片」、「肯定警察的愛心、辛苦，但如果什麼救護工作都要找警察，那警察真的會累壞」。

(中時電子報)