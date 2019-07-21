羽球男單世界排名第3的台灣好手周天成，在2019印尼羽球公開賽決賽21：18、24：26、21：15擊退丹麥選手安東森（Andres Antonsen），小天收下個人本季首冠，也是生涯第1座超級1000系列賽冠軍，可進帳12000積分，以及8萬7500美元獎金，對爭取東京奧運資格更添本錢。

賽後周天成接受場邊訪問時，仍難掩內心激動情緒，表示：「這是很不可思議的場館，很不可思議的球迷，我不敢相信自己贏得冠軍了，太感謝你們了！」印尼羽球公開賽比賽場館伊斯托拉體育館，也是去年雅加達亞運比賽場地，而印尼球迷高分貝又瘋狂的加油聲，讓球場有「魔鬼主場」封號

封王路上，周天成擊敗過兩位泰國選手、中國大陸前世界第一林丹以及印尼現今男單一哥克里斯提（Jonatan Christie），主持人問周天成，與克里斯提對戰時，現場一定是瘋狂支持地主希望克里斯提，他是如何克服，周天成回應：「雖然大家一定是幫地主球員加油，但我也聽到一些為我助真的聲音，是這樣的支持幫助我撐過艱苦的比賽，不敢相信我真的贏得冠軍了，我要把這份榮耀獻給上帝。」

結束印尼賽事後，周天成還要挑戰日本、泰國兩站BWF賽事，接著就是8月中的重頭戲，世界羽球錦標賽，相信今年利用不同訓練方式再進化的「天哥」，會為台灣球迷帶回更多好消息。

(中時電子報)