雲南麗江市永勝縣發生4.9級地震 21:072019/07/21 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據中國地震台網速報，中國地震台網正式測定：21日20時23分在雲南麗江市永勝縣（北緯26.16度，東經100.62度）發生4.9級地震，震源深度10公里嶺。 (旺報 ) #地震 #中國 #雲南 #麗江市 #100 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺house》東城100 新竹東城門圓環 28層擎天地 09:002019/07/17 財經 旺house》東城100 新竹東城門圓環 28層擎天地 09:002019/07/17 風格 公司治理100指數成分股 增22檔 04:102019/07/17 證券．權證 《證交所》儒鴻等22檔納入公司治理100指數成分股 08:012019/07/17 財經 穆斯克推最新腦機 癱瘓者用「想」的打電腦 22:512019/07/17 財經 16歲女偷滑鼠墊 渣男威脅賠50萬或100次高潮 10:292019/07/18 社會 香草航空將完全併入樂桃，攜手舉辦回饋祭，單程688元起 17:262019/07/18 財經 數學曾考30分中女中房奕伶指考拚到100分 20:102019/07/18 生活 中女房奕伶 數學從30拚到100分 04:102019/07/19 地方新聞 探測機降落誤差 日控制100公尺內 04:102019/07/21 國際大事 兩岸熱門新聞 東風-21D若齊射 燒掉幾十億人幣 - 焦點新聞 - 旺報 陸轟-20年底問世 挑戰美B-2地位 - 焦點新聞 - 旺報 雲南麗江市永勝縣發生4.9級地震 - 兩岸 - 旺報 陸00後愛名牌 LV老董身價漲 - 焦點新聞 - 旺報 兩岸旅展－夏季漫遊苗栗 貓裏喵在等你 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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