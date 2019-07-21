21日在南韓光州舉行的游泳世錦賽上，大陸選手孫楊以3分42秒44的成績奪冠，完成在男子400公尺自由式項目上的「四連冠」，成為世錦賽史上的第一人，並超越前澳洲名將索普締造的「三連冠」紀錄。

在賽後，孫楊表示：「我之前800公尺完成過三連冠，400公尺現在又完成了四連冠，應該說在自由泳歷史做到了第一人。特別是現在這個年紀，能達到這個水準，沒有人能在這麼長的時間達到這麼高的水準。對我來說是至高無上的榮譽。」

(旺報 )