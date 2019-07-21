400公尺自由式世錦賽四連冠 孫楊超越索普 21:072019/07/21 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸選手孫楊完成四連冠壯舉後落下男兒淚。 （圖取自：澎湃新聞網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 21日在南韓光州舉行的游泳世錦賽上，大陸選手孫楊以3分42秒44的成績奪冠，完成在男子400公尺自由式項目上的「四連冠」，成為世錦賽史上的第一人，並超越前澳洲名將索普締造的「三連冠」紀錄。 在賽後，孫楊表示：「我之前800公尺完成過三連冠，400公尺現在又完成了四連冠，應該說在自由泳歷史做到了第一人。特別是現在這個年紀，能達到這個水準，沒有人能在這麼長的時間達到這麼高的水準。對我來說是至高無上的榮譽。」 (旺報 ) #大陸 #選手 #第一 #大陸選手 #自由式 也許您會感興趣 推薦閱讀 借助外資創造高質量增長 04:102019/07/17 論壇廣場 制裁美企 陸善用國際規則 04:102019/07/17 論壇廣場 台灣長工對戰台獨千金 04:102019/07/17 時論廣場 維繫兩岸青年交流火種 04:092019/07/18 論壇廣場 5G需求點火 供應鏈迎換機潮 04:102019/07/19 證券．權證 全運會資格賽 選手展身手 04:102019/07/19 地方新聞 市長盃籃球賽因雨全場變鬥牛 選手炮轟主辦不周延 19:152019/07/20 生活 承認吧 台灣經濟離不開大陸 04:102019/07/21 時論廣場 會玩會工作 國泰團隊魂「趣」出來 11:212019/07/21 財經 胡瓜單挑桌球少年國手 使出這招超想贏！ 16:012019/07/21 娛樂 體育熱門新聞 印尼羽賽》不受爭議分影響 周天成首奪超級1000賽事冠軍 - 體育 印尼羽賽》戴資穎慘輸山口茜 原來是過敏 - 體育 MLB 》瘋龐要轉隊 紅襪洋基都在名單 - 體育 瓊斯盃》什麼！孫思堯真的認識孫思堯 - 體育 印尼羽賽》「魔鬼主場」遇支持 助周天成上天堂 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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