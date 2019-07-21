2019年台塑盃國際男子職業網球錦標賽首站賽事今天在臺北市網球中心上演精彩單打決賽，由去年帶走冠軍的地主好手許育修迎戰中國大陸籍頭號種子柏衍，最終柏衍以6：4、6：4拿下勝利，也讓許育修苦吞對戰3連敗，挑戰台塑盃單打二連霸夢碎。

柏衍延續個人本周「一盤未失」的火熱狀態，首盤靠著強勢發球，個人發球局只掉4分，率先搶下首盤後也信心大增，第二盤一度取得4：1領先，不過此時許育修的手感隨著炎熱的天氣持續加溫，加上比賽中幾顆較為接近的球，也讓柏衍一度情緒受到影響，而場外觀眾熱情地為地主好手許育修加油，也讓育修強勢將比數戰成4：4平手，不過此時柏衍展現豐富經驗，盤末歷經多次「丟士」後頂住壓力，笑捧台塑盃首站男單冠軍。

許育修不敵剋星柏衍，台塑盃單打二連霸夢碎。（海碩整合行銷提供）

台塑之星許育修賽後難掩失落，對於第二盤末沒能把握破發機會感到有些扼腕，賽後說：「連日征戰讓身體感到有些疲累，不過近況調整還不錯，明天又是新的開始，希望在第二週賽事能盡力去拼」。

今年已經收下5座國際網總ITF賽事單打冠軍的柏衍賽後表示：「這是我近期內第3度和許育修交手，雖然三次全都拿下勝利，但一場比一場艱難」，柏衍持續感受到許育修的進步與成長，並且十分肯定許育修的表現，「很高興台灣有一位新生代好手，也相信育修未來前途無量」。

談到將如何與團隊慶祝奪冠喜悅，柏衍笑說「前幾天已經吃過鼎泰豐了，今天希望可以去士林夜市逛逛」，柏衍並且大讚台灣的甜品可說是消暑最佳解藥，迫不急待品嚐在地的傳統豆花。

2019年台塑盃國際職業網球錦標賽明天將展開精彩的第二站男子賽事，由「小胖」楊宗樺領軍，台塑之星許育修、駱建勛、何承叡將力拼將金盃留在冠軍台灣，歡迎喜愛網球的球迷朋友，一同踴躍到臺北市網球中心替選手加油打氣。

(中時電子報)