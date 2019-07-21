盛夏酷暑，強大的熱浪20日與21日侵襲美國大部分地區，全國大約1.5億人受到影響。炎熱天氣已經造成6人被熱死。其中一人還是NFL前球星。美國首都華府的氣溫預計將達到攝氏43.3度。

32歲的前紐約巨人進攻鋒線球員裴圖斯因為熱衰竭在阿肯色州過世。法新社報導，極端熱浪席捲從美國中西部到大西洋沿岸這片廣闊區域，近1.5億人得在酷熱下力求降溫。氣象預報說，一些地區20日可能迎來史上最高氣溫。

美國國家氣象局指出，體感溫度指數可達攝氏43.33度至46.1度，特別是在東部地區。華盛頓特區國家廣場周邊博物館、紀念碑觀光的遊客，都歷經攝氏37.8度高溫。該局警告，若疏於防範，危險高溫與潮濕天氣可能很快導致人體中暑。民眾應該盡量避免水分流失、留意身體出現不適與年長者，盡可能留在家中且不得將小孩與動物留置車內。

熱浪預期將持續到21日晚間，等大西洋岸高氣壓引入含水氣的亞熱帶空氣後，才會開始消退。

(中時 )