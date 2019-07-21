2019柴可夫斯基國際音樂大賽首獎得主、大提琴家馮勇智（Zlatomir Fung），是近年崛起的音樂新星。（季志翔攝）

2019柴可夫斯基國際音樂大賽首獎得主、大提琴家馮勇智（Zlatomir Fung），是近年崛起的音樂新星。（季志翔攝）

今年柴可夫斯基國際音樂大賽首獎得主、大提琴家馮勇智（Zlatomir Fung），是近年國際樂壇崛起的新星，20歲已拿下多項國際大賽冠軍，這次比賽一連演奏多首不同風格作品，從巴哈、布拉姆斯到蕭士塔高維契等，穩健、鮮明的琴聲，已有辨識度。

馮勇智謙虛表示，一切仍在學習，而音樂演奏風格的建立，想像力是重要的一環，「若能先在腦海裡『聽見』、想像出音色的效果和樂句的方向，那麼實際演奏時，就能慢慢靠近心中理想的模樣。」

馮勇智目前就讀茱麗亞音樂學院，師承理察．亞倫（Richard Aaron）和提摩西．艾迪（Timothy Eddy）。他的父親是美籍華裔，母親為保加利亞人，自小在美國成長，在雙親安排下，3歲參與鈴木音樂教學法課程，接觸大提琴，「當時姊姊學的是小提琴，我的父母為我選擇大提琴，感謝有這段啟蒙的過程，有了愉快的開始，才有後來的音樂路。」

馮勇智認為，好的演奏聲音必須發自內心，「如同我現在閉上眼睛，能馬上想像到羅斯托波維奇、杜普蕾的琴音，他們的演奏，都是直接從心發出，傳遞給觀眾，讓人印象深刻。」

在拿下柴賽首獎之前，馮勇智已是埃內斯庫國際大提琴比賽首獎、約翰遜國際青年弦樂音樂比賽首獎、克萊國際音樂大賽首獎等重要獎項得主，近年獲頒美國總統學者藝術獎，以及紐約國際青年音樂家徵選首獎。

國際音樂大賽，比的不只是個人演奏，還有無形的壓力考驗，馮勇智也不例外，他表示自己上台前同樣會緊張，「但一旦開始演奏了，我就鑽進音樂的世界裡，讓音樂帶著我前進。」

馮勇智說，他練琴時，習慣同時聆聽身體與大提琴兩者訊息，並視情況做調整，從不強迫自己，「當我感受到『琴』今天脾氣不是太好的時候，我不會勉強自己繼續練習，而是先放下它，休息一下，再回來繼續『對話』。」

拿下柴賽首獎之後，馮勇智的演出邀約比過去更多，他表示，期望能不斷精進，並繼續和觀眾分享音樂。

(中時 )